Merkez Bankası PPK'nın 22 Nisan 2026 tarihli kararına göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit bırakıldı.
ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde korudu.
Kararla birlikte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu sürdürdüğü değerlendirilirken, enflasyonla mücadele kapsamında mevcut faiz seviyelerinin korunmasının tercih edildiği ifade edildi.
Piyasalarda gözler, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın olası yeni adımlarına çevrildi.