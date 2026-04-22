Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 111. Genel İdare Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, MÜSİAD yönetimi ve iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Farklı sektörlerden paydaşların bir araya geldiği organizasyonda, Ekaldes firması ana sponsor olarak yer aldı.

Etkinlik süresince ticari etkileşimin artırılması ve sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, katılımcı markalar pazar içerisindeki faaliyetlerini ve ekonomik verilerini paylaşma imkânı buldu. Organizasyon kapsamında, toplantıya sunduğu katkılardan dolayı Ekaldes'e MÜSİAD yönetimi tarafından bir teşekkür plaketi verildi. Şirket adına plaketi teslim alan Engin Ürkmez, organizasyonun sektörel dayanışma açısından önemine değindi.

Organizasyonun işleyişi ve sektörel etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekaldes yetkilisi Engin Ürkmez, bu tür platformların ticari ağların genişlemesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ürkmez, üretici firmaların küresel rekabet ortamında yer edinebilmesi için yerel ve uluslararası iş birliklerinin sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin üretim potansiyelini artırmaya yönelik atılan adımların ve sektörel buluşmaların, orta vadeli ekonomik hedeflere ulaşmada belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcıların da takip ettiği toplantıda, yerli üretimin küresel pazardaki rekabet gücü ve yeni yatırım fırsatları değerlendirildi. Ekaldes yetkilileri, uluslararası hedefleri doğrultusunda iş birliği odaklı projelerin devam edeceğini belirterek organizasyonun verimli geçtiğini ifade etti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.