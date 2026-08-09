Kıyı alanlarının düzenlenmesi ve korunmasına yönelik yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, temizlik, güvenlik ve işletme faaliyetlerini yürütme yetkisi verildi.

ANKARA (İGFA) - 9 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve onaylı imar planlarına uygun kıyı alanlarını kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimleri de uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, onarım, temizlik ve güvenlik gibi işletme faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

Bakanlığın merkez teşkilatı, döner sermaye işletmesi müdürlüğü ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile iştirakleri, söz konusu alanları düzenlenecek protokoller kapsamında kiralayabilecek.

İŞGALLERE KARŞI DAHA ETKİN DENETİM

Düzenlemenin temel amaçlarından biri, kıyıların Anayasa'da öngörüldüğü şekilde halkın ortak kullanımına ve kamu yararına açık tutulmasını sağlamak. Belediyelerle protokol yapılamayan alanlarda ortaya çıkabilecek işgallerin ve bu işgallerin yol açabileceği tahribatın da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlık gözetiminde yürütülecek uygulamalarla plajların amacı dışında kullanılmasının azaltılması planlanıyor. Bu kapsamda duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yanı sıra, yapılması zorunlu ticari ünitelerin de düzenlenmesi öngörülüyor. Yeni uygulamayla kıyıların doğal yapısının korunması, amaç dışı kullanımın önlenmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan daha düzenli ve güvenli şekilde yararlanması amaçlanıyor.