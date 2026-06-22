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Orman Genel Müdürlüğü, teknolojik çözümlerin sahadaki deneyimle birleştirilerek yangınlarla mücadele kapasitesinin artırıldığını ve personel güvenliğinin güçlendirildiğini vurgularken, 'Yeşil Vatan'ın korunması için yenilikçi yöntemlerin kullanılmaya devam edileceğini duyurdu. Müdürlük, teknolojik yatırımlarla orman yangınlarına karşı daha hızlı ve etkili müdahale hedeflendiğini kaydetti.

Yeni nesil drone sistemi sayesinde ulaşılması güç noktalara kısa sürede erişilebildiği, yangının ilerleme yönüne köpük ve retardant uygulamaları yapılarak alevlerin yayılmasının yavaşlatılabildiği belirtildi.

Başlangıç aşamasındaki ve henüz büyüme evresine geçmemiş yangınlarda etkin müdahale imkânı sunması hedeflenen sistemin, zorlu arazi koşullarında kara ekiplerine destek sağlaması amaçlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, 'Yeşil Vatan' olarak nitelendirilen orman alanlarının korunmasına yönelik teknolojik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geliştirilen yenilikçi drone sistemi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen orman yangınında başarıyla kullanıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik imkanları artırmaya devam ediyor. Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan yangında kullanılan yenilikçi drone sistemi, erken müdahale ve ekiplerin güvenliği açısından önemli avantajlar sağladı.

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