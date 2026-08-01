Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Teşkilatlanma Başkanı ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi Bilgi İşlem Personel Sorumlusu Mehmet Yeşilyurt, sendikadaki görevlerinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.

Tural Şahbazlı

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Yazılı bir açıklama yapan Yeşilyurt, sendikacılık anlayışının temelinde emekçinin hakkını, alın terini ve iradesini savunmanın yer aldığını belirterek, görev süresi boyunca tek amacının çalışanların haklarını korumak olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, son dönemde çalışanların yaşadığı mağduriyetlerde il şube yönetiminin emekçilerin yanında yeterince kararlı bir duruş sergilemediğini öne süren Yeşilyurt, hak arama mücadelesinde gerekli iradenin ortaya konulmadığını düşündüğünü söyledi.

Delege belirleme sürecine de değinen Yeşilyurt, sendikal demokrasinin temel unsurlarından biri olan delege seçimlerinin şeffaf yürütülmediğini savundu. Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı olarak görev yapmasına rağmen sürecin dışında bırakıldığını belirten Yeşilyurt, üyelerin iradesinin kapalı kapılar ardında şekillendirildiğini iddia etti.

Emekçilerin delege olma hakkının ve demokratik iradesinin gasp edildiğini düşündüğünü ifade eden Yeşilyurt, mevcut yönetimin emekçinin iradesini esas almak yerine kendi konumunu korumaya yönelik hareket ettiği kanaatini taşıdığını dile getirdi.

Bu gerekçelerle Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcılığı ve Teşkilatlanma Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Yeşilyurt, istifasının bir geri çekiliş değil, haksızlığa sessiz kalmayan bir duruş olduğunu vurguladı.

Yeşilyurt, açıklamasının sonunda bugüne kadar birlikte mücadele ettiği emekçilere teşekkür ederek, bundan sonra da herhangi bir makam beklentisi olmaksızın emeğin ve emekçilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.