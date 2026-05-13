Orman Genel Müdürlüğü, sektör paydaşları toplantısını ilk kez Ankara dışında gerçekleştirerek 2026'nın ilk buluşmasını Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptı.

BURSA (İGFA) - TİM ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İnegöl'de düzenlenen toplantıda orman ürünleri sektörünün sorunları masaya yatırıldı, çözüm için sahada iş birliği mesajı verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kenan Kender, Tüm Ahşap Palet Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu ve EPAL Türkiye Başkanı Burak Gencer'in yanı sıra; Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TORİD) Başkanı Göksel korkmaz Kontraplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) Başkanı İsmail Ercan, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD), TOBB Meclis Üyeleri, İnegöl Mobilyacılar Odası ve İnegöl Keresteciler Odası temsilcileri de toplantıda yer aldı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye'de orman ürünleri sektörünün yüksek katma değer üreten bir alan olduğunu belirterek, İnegöl'ün mobilya sektörünün yanı sıra güçlü bir orman ürünleri kümelenmesine sahip olduğunu vurguladı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise sektördeki yapıyı 'üçlü sacayak' olarak nitelendirerek, bu yapının Orman Genel Müdürlüğü, orman köylüleri ve sektörde faaliyet gösteren firmalardan oluştuğunu söyledi. Karacabey, bu üç yapının uyum içinde çalışmasının sektörün gelişimi açısından kritik olduğunu dile getirdi. Karacabey, sektörün sorunlarını tüm paydaşlarla birlikte ele alarak çözüm üretmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda toplantıları sahaya taşıma kararı aldıklarını ve ilk adımı İnegöl'de attıklarını söyledi.

TAPSİAD'IN ÖNERİSİ HAYATA GEÇTİ

Bekir Karacabey, sektör toplantılarının Ankara dışına taşınması yönündeki önerinin daha önce TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu tarafından dile getirildiğini belirterek, bu önerinin İnegöl buluşmasıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Karacabey, ilk toplantının sektörün kalbinin attığı İnegöl'de gerçekleştirilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu vurgularken, bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek sektörün daha katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını dile getirdi.

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, sektörde son dönemde öne çıkan başlıkları doğrudan yetkililere iletti. Özellikle ödemelerde vadelerin uzaması konusunda destek beklentisi güçlü şekilde dile getirilirken, ağaçların tasnifi sürecinde doğru sınıflandırma yapılması ve ölçü standartlarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan toplantının ardından Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Ankara'dan gelen genel müdür yardımcıları ve daire başkanları, bölge müdürleri ve işletme şefleriyle birlikte İnegöl'de orman ürünleri üretimi yapan firmaları ziyaret etti.

Heyet, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek firma temsilcilerinden sektörün sorunları ve sürdürülebilir üretime ilişkin önerileri dinledi.