Konya'dan İzmir yangınlarına destek için gelen Orman Genel Müdürlüğü çalışanı İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybederek şehit oldu. Aynı olayda yaralanan şoför Ragıp Şahin için acil şifalar dilendi.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sırasında Orman Genel Müdürlüğü çalışanı dozer operatörü İbrahim Demir, görev başında hayatını kaybederek şehit oldu.

Orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 39 yaşındaki dozer operatörü Demir'in Konya yangın ekibinden görevli geldiği öğrenildi.

Yangında yaralanan şoför Ragıp Şahin’in ise ikinci derece yanık teşhisiyle hastanede kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit düşen orman işçisi İbrahim Demir için Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımlanırken, olayda yaralanan Şahin'e de acil şifalar dilendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında Yeşil Vatan’ı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan şoför Ragıp Şahin’e acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.