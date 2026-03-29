Bornova Belediyesi'nin Orman Haftası etkinliklerinde anaokulu ve ortaokul öğrencileri doğayla buluşarak tohum topları hazırladı ve fidan dikti. Yangından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesine katkı sunan çocuklar, çevre bilinci kazandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocukları doğayla buluşturdu.

Gelecek Anaokulu öğrencileri Beşyol Mahallesi'nde öğretmenleri eşliğinde tohum topları hazırlarken, etkinliğin devamında Bornova Karaçam'da yangından zarar görmüş ormanlık alana giderek bu topları toprakla buluşturdu. Miniklerin doğaya yeniden hayat verme heyecanı etkinliğe damga vurdu.

Öte yandan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İsmet Sezgin Ortaokulu öğrencileri de Pınarbaşı Sevgi Koruluğu'nda bir araya geldi. Öğrenciler, toplam 100 adet çam ve palamut fidanını toprakla buluşturarak yeşil alanların artırılmasına katkı sağladı.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇOCUKLARIMIZIN DOĞAYLA BAĞ KURMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, doğa bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızın doğayla bağ kurması, geleceğimiz açısından en değerli yatırımlardan biri. Bornova'da hem doğayı koruyan hem de onu çoğaltan bir anlayışı birlikte büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.