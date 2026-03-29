İzmir'de Çiğli Belediyesi, anlamlı bir vefa örneğine imza atarak yaşam mücadelesiyle hafızalara kazınan Özge Polat'a unutulmaz bir doğum günü sürprizi hazırladı. Polat'ın adını taşıyan Özge Polat Kütüphanesi'nde düzenlenen kutlama, duygu dolu anlara sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Özgüler, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Rüya Ulusan ile belediye personeli katıldı. Polat, doğum günü pastasının mumlarını Gamze Yıldız ve minik Aren Yıldız ile birlikte üfledi.

POLAT: 'ASLA YALNIZ BIRAKILMADIM'

Kutlama, Gamze Yıldız'ın hazırladığı sürpriz organizasyonla gerçekleşti. Kütüphaneye geldiğinde karşılaştığı doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Polat, 'Çok şaşırdım ama aynı zamanda çok mutlu oldum. Asla yalnız bırakılmadığımı hissettim' sözleriyle duygularını dile getirdi.

'ÖZGE POLAT, KADINLARA İLHAM OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Pasta kesiminin ardından kahve eşliğinde yapılan samimi sohbette, Özge Polat'ın hayata tutunma mücadelesinin birçok kadına ilham olmaya devam ettiğini vurgulayan Gamze Yıldız, 'Biz her zaman Özge'nin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi. Yıldız, Polat'ın yaşadığı zorluklara rağmen gösterdiği azmin ve cesaretin, Çiğli'deki kadınlar için güçlü bir örnek olduğunu vurguladı.