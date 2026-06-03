Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını güzelleştirmek için hayata geçirdiği peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçekleri kurduğu seralarında kendisi üretiyor. Büyükşehir seralarında üretilen rengarenk çiçekler Ordu'nun güzelliğine güzellik katarken belediye bütçesine de katkı sağlıyor.

ORDU (İGFA) - Çiçek ve süs bitkilerini kendi üreterek belediye bütçesine de olumlu katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dikime hazır hale gelen yazlık çiçekleri şehrin güzelliğine güzellik katmak amacıyla toprakla buluşturuyor.

Bu kapsamda kent estetiğini öne çıkaran çalışmalarıyla vatandaş tarafından takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçek ve süs bitkilerinin üretimi için sera kurdu.

1 MİLYON 200 BİN ÇİÇEK FİDESİ ÜRETİLDİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Melet Vadisi'nde kurulan çiçek ve süs bitkileri üretim serası şu ana kadar 20 türde 750 bin çiçek üreterek Ordu'nun güzelliğine güzellik kattı.

Yazlık ve kışlık süs bitkisinin yetiştirildiği serada üretim devam ederken dikime hazır hale getirilen 450 bin yazlık çiçekler de Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından toprakla buluşturuluyor.

BELEDİYE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR

Yaz aylarının gelmesi ile hareketlenen seradan alınan Top Kadife, Zinnia, Ateş Çiçeği, Vapur Dumanı, Petunya, Horoz İbiği ve Gazania parklar ve yeşil alanlar, kavşak ve refüjler ile turizm destinasyonlarında kullanılarak görsel bir şölen sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması ile kent estetiği alanında dışa bağımlılık azalırken belediye bütçesine de önemli katkılar sağlanıyor.