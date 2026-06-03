Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Liselerarası Veri Olimpiyatı'nın ödül töreni gerçekleştirildi. 19 okuldan 197 öğrenci ve 12 takımın mücadele ettiği olimpiyatta dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

BURSA (İGFA) - BTÜ Veri Bilimi Topluluğu öğrencileri tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Veri Olimpiyatı kapsamında öğrenciler, Türkiye İtibar Akademisi tarafından hazırlanan özel veri seti üzerinde çalışarak R programlama diliyle veri analizi gerçekleştirdi. Analitik düşünme, veri görselleştirme ve veri odaklı problem çözme becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulan öğrenciler, süreç boyunca eğitimler aldı ve sektörün önde gelen firmalarına teknik geziler gerçekleştirdi. Yarışmada öğrenciler; Koç Holding, Sabancı Holding, ASELSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarını da içeren gerçek veriler üzerinde çalışarak kendi araştırma sorularını oluşturdu, analizler yaptı ve özgün sonuçlar ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda; Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 'MERKEZVERİ Takımı' birinciliği, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nin 'TRİARİİLER Takımı' ikinciliği ve Mümin Cambaz Fen Lisesi'nin 'APEX Takımı' üçüncülüğü hak etti.

'VERİYİ DOĞRU OKUYABİLENLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK'

Ödül töreninin açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile birçok başarılı projeye imza attıklarını belirterek, bunlardan birinin Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesi olduğunu söyledi. Proje kapsamında 5 binin üzerinde başvuru aldıklarını ifade eden Rektör Çağlar, lise öğrencilerinin bir ay boyunca üniversite ortamını deneyimleme fırsatı bulduğunu kaydetti. Veri okuryazarlığının günümüzün en önemli yetkinliklerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Çağlar, 'Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir çağda asıl değer, veriyi doğru anlamakta ve onu karar süreçlerine yön verecek bilgiye dönüştürebilmektedir. Veriyi doğru okuyabilen toplumlar, kurumlar ve bireyler geleceği şekillendirebilmektedir' dedi.

'GÜNÜMÜZDE EN DEĞERLİ KAYNAK VERİ:'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise geçmişte zenginliğin toprak ve doğal kaynaklarla ölçüldüğünü, günümüzde ise bilginin ve verinin en değerli kaynak haline geldiğini ifade etti. Başkan Yılmaz, veriyi analiz eden, işleyen ve anlamlandıran bireylerin geleceğin söz sahibi olacağını belirtti. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de yarışmada derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, gençlerin ortaya koyduğu başarının Türkiye'nin geleceği adına önemli bir güven kaynağı olduğunu söyledi.

'VERİ GELECEĞİ OKUYABİLME GÜCÜDÜR'

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, verinin doğru sorulara ulaşma, sağlıklı kararlar verme ve geleceği okuyabilme gücü sunduğunu ifade etti. Gürhan Çokgezer, yarışmanın gençlerin araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten yönlerini ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği öğrenci profilinin de bu anlayış üzerine kurulduğunu belirten Çokgezer, yarışmaya katılan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve paydaş kurumları tebrik etti. Uluabatlı Hasan Anadolu Lisesi Müdürü Arif Ataç da Liselerarası Veri Olimpiyatı'nın gençlerin veri analizi, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

'BU SALONDA KİMSE KAYBETMEDİ'

BTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Bilen, öğrencilerin yarışma boyunca gerçek veri setleri üzerinde çalıştığını belirterek, 'Kendi problemlerinizi tanımladınız, çözüm yolları geliştirdiniz ve özgün içgörüler ürettiniz. Karşılaştığınız zorluklara rağmen pes etmediniz. Bu salonda tek bir kişi bile kaybetmedi' dedi. Uluabatlı Hasan Anadolu Lisesi öğretmeni Serhat Kahraman ise 'Bu yıl 19 farklı liseden 197 öğrencinin olimpiyata kayıt olduğunu görüyoruz. Online olarak yapılan TEDES sonrasında 47 öğrencimiz başarılı olarak okullarında takım kurma seviyesine ulaştılar. Mayıs ayının başında 12 okul takımı Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesinde yaklaşık 5 saat ter döktüler' dedi.

Konuşmaların ardından Liselerarası Veri Olimpiyatı'nda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Katkı sunanlara ve sponsorlarda teşekkür belgesinin takdim edildiği tören, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Hakan Aladağ'ın verdiği konferans sonrası toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.