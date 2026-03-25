Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana şehirde 'yeşil seferberlik' devam ediyor. Çevreye duyarlı çalışmalar ve yeni yaşam alanlarıyla Ordu'nun yeşil alan miktarı son 7 yılda yüzde 254,26 artış göstererek 2 milyon 834 bin 46 metrekareye çıkarıldı.

ORDU (İGFA) - 2019 yılında 800 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, hayata geçirilen projelerle 2 milyon 34 bin 46 metrekare ilave yapılarak 2 milyon 834 bin 46 metrekareye ulaştı. Bu süreçte 176 bin 67 ağaç ve bitki ile birlikte 6 milyon 554 bin 998 adet yazlık ve kışlık çiçek olmak üzere toplamda 6 milyon 731 bin 65 adet çeşitli türlerdeki bitki toprakla buluşturuldu.

ORDU'YA 2 MİLYON 34 BİN 46 METREKARE YENİ YEŞİL ALAN KAZANDIRILDI

Yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ağaç ve çiçek dikimlerinin yanı sıra yeni yeşil alan çalışmalarında önemli çalışmalara imza attı.

DOĞA KORUNDU, KENTE ÇOK SAYIDA PARK VE SOSYAL YAŞAM ALANI YAPILDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kıyılar halkındır' ilkesi, çevreci ve halka odaklı yaklaşımı ile yeni park ve mesire alanları şehre kazandırılarak Orduluların hizmetine sunuldu.

Bu doğrultuda Altınordu kumsaldaki gökdelenler yıkılarak alan sosyal tesis haline getirildi ve halka açıldı. Yine Altınordu'da toplu konut yapılması planlanan Durugöl arazisi Başkan Güler'in kararlı duruşuyla hiçbir bedel ödenmeden Tabiat Parkı'na dönüştürüldü. Ranta değil, halka açılan alan bugün vatandaşların nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştü. 2019 öncesi mezbelelik olan Melet Irmağı kıyıları 'Büyük Melet Projesi' ile etap etap yapılan çalışmalarla sosyal yaşam alanına çevrildi.

Bunlarla yetinmeyen Başkan Güler, Altınordu'da Erguvan Park, Ihlamur Vadisi, Cumhuriyet Engelsizler Parkı, Tayfun Gürsoy Parkı, Kökenli Parkı, Yoroz Seyir Tepesi, Gülyalı'da Kordon Park, Fatsa'da Fatsa Adası, Fatsa Bolaman Park, Fatsa Yalıköy Parkları ve Fatsa Gaga Gölü Tabiat Parkı'nı, Ünye'de Çamlık'ı halkın hizmetine sundu. Hali hazırda birçok ilçede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yeşil alanlar kazandırmaya da aralıksız devam ediyor.

Yapılan tüm çalışmalarla Ordu hem doğayı koruyan hem de vatandaşlara sosyal yaşam alanları sunan örnek bir şehir haline geldi.