Önceki gün Bolvadin'de kaldığı yurtta hayatını kaybeden 19 yaşındaki İ.K., memleketi İzmir'in Tire ilçesinde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı,

Abdülkadir DURGUT / İZMİR (İGFA) - Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İ.K. için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende, sevenleri İ.K.'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından genç üniversiteli, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye katılan kalabalık, yaşanan acı kaybın ilçede derin üzüntüye neden olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.