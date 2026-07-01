Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu'ya gelen TCG Tuzla Karakol Gemisi, Perşembe Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi gezen iki minik kardeşin yazdığı mektuplar ise duygu dolu anlara sahne oldu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Tuzla Karakol Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Perşembe Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi görmek için gelenler arasında yer alan Mehmet Emin Kalender ve Eylül Asel Kalender kardeşlerin gemi personeline yazdığı mektuplar, hem askerleri hem de ziyaretçileri duygulandırdı.

'EN BÜYÜK HAYALİM SİZLER GİBİ OLMAK'

'Ordumuza Hoş Geldiniz' başlıklı mektubunda asker olma hayalini dile getiren Mehmet Emin Kalender, şu ifadeleri kullandı:

'TCG Tuzla Karakol Gemisi asker abilerimiz, Perşembemize hoş geldiniz. Benim adım Mehmet Emin Kalender. En büyük hayalim sizler gibi olmak. Sizler gibi denizlere ve göklere hâkim olarak vatanımızı korumak. Ben de asker olacağım. Geceleri denizdeyken uyuyabiliyor musunuz? Hiç savaşa katıldınız mı? Hep denizlerin üstünde mi duruyorsunuz? Denizlere hâkim olmak nasıl bir duygu? Gemiyi gezeceğim için çok heyecanlıydım. Sizlerle bir araya geleceğim için de çok heyecanlıydım. Siz de bizleri gördüğünüzde heyecanlanıyor musunuz?'

Küçük ziyaretçilerden Eylül Asel Kalender ise mektubunda şu sözlere yer verdi:

'TCG Tuzla Karakol Gemisi'nin çok sevimli komutan abilerine: Benim adım Eylül Asel Kalender. Bu sene 2. sınıfa geçtim. Televizyonda ve internette kocaman askerî gemilerimizi görüp hep merak ediyordum. Denizlerin ortasında dalgalarla nasıl mücadele ettiğinizi düşünüyordum. Denizlerin ortasında vatanımızı ve bizleri koruduğunuz için sizlere ve tüm askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri, asker abilerimizi ve vatanımızı çok seviyorum. Büyüdüğümde ben de sizler gibi asker olup denizlerimizi korumak istiyorum.'

UNUTULMAZ BİR BULUŞMA

İçten satırlarıyla gemi personelini duygulandıran Mehmet Emin ve Eylül Asel Kalender, ziyaret boyunca askerlerle sohbet ederek merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Gemi personeli tarafından ilgiyle karşılanan minik kardeşler, TCG Tuzla Karakol Gemisi'nin bölümlerini gezerek geminin görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi aldı. Sıcak ve samimi anların yaşandığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi.