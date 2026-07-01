Bursa'da lise öğrencilerinin koruyucu aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı 'Kucak Aç' Liselerarası Koruyucu Aile Temalı Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Proje kapsamında gençler, koruyucu ailelik konusunda gönüllü farkındalık elçileri oldu.

BURSA (İGFA) - Koruyucu aile konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla Bursa'da düzenlenen 'Kucak Aç' Liselerarası Koruyucu Aile Temalı Kısa Film Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Bursa Valisi'nin eşi Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen program, Bursa Teknik Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde yapıldı.

Türkiye'de lise öğrencileri arasında koruyucu aile temasıyla gerçekleştirilen öncü projelerden biri olan yarışma ile gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına aktif katılım sağlaması ve koruyucu aile sistemi konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Proje sürecinde öğrencilere koruyucu aile sistemi hakkında eğitimler verilirken, gençler sokak röportajları gerçekleştirdi, koruyucu aile temalı gazete hazırladı ve sosyal medya çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaştı. Öğrenciler bu süreçte yalnızca yarışmacı değil, aynı zamanda koruyucu aile konusunda gönüllü birer farkındalık elçisi olarak görev aldı.

Ödül törenine Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve eşi Hacer Esen, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Özdemir, akademisyen Prof. Dr. Abdurrahman Kurt, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, davetliler ve koruyucu aileler katıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, gençlerin ortaya koyduğu duyarlılığın önemine dikkat çekerek, bir çocuğun hayatına dokunmanın ve ona güvenli bir yuva sunmanın değerinin öğrencilerin hazırladığı çalışmalarla daha güçlü şekilde anlatıldığını ifade etti.

Koruyucu aile Fatma İnan da programda yaptığı konuşmada, koruyucu aile olmanın kendisinde oluşturduğu duyguları ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Abdurrahman Kurt ise İslam medeniyeti ve Osmanlı döneminde aile yapısı ile koruyucu aile anlayışına ilişkin bilgiler verdi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren eserlere göre; birincilik ödülü 'Yeni Hayatlar' - Yağmur Yılmaz (Yıldırım Borsa İstanbul Kız MTAL)'ın oldu.

Yarışmada; ikincilik 'Koruyan Kalpler' - Rabia Nur Yalçın (Yıldırım Ticaret MTAL), üçüncülük 'Eksik Sandıklarımız' - Atakan Altunel (Yıldırım Ticaret MTAL) ödülünün sahibi olurken, mansiyon ise 'Son Hatıra' - Sait Elnayif (Yıldırım Ticaret MTAL)'e verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, protokol üyeleri, koruyucu aileler ve öğrencilerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.