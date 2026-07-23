Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Gezileri kapsamında Maltepeliler Belgrad Ormanı'nda keyifli bir gün geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz düzenlediği Yaz Gezileri'yle Maltepeliler yeni yerleri keşfetmeye devam ediyor. Temmuz ayı gezilerinin üçüncü programında Maltepeliler, Belgrad Ormanı'nda doğayla baş başa bir gün geçirdiler.

Katılımcılar çok sayıda kuş, sürüngen ve memeli hayvana ev sahipliği yapan ormanın derinliklerinde bol oksijen alarak keyifli bir yürüyüş yaptılar. Maltepeliler gezide rehber eşliğinde irili ufaklı pek çok akarsu, dere, gölet ve bent barındıran ormanın 6,5 kilometrelik doğal yürüyüş parkunu tamamladılar. Katılımcılar verilen molada doğanın içinde dinlenip yaban hayatı gözlemlediler.

Yaz Gezileri'nin temmuz ayı programı 30 Temmuz Perşembe günü Yıldız Sarayı'na düzenlenecek ziyaretle sona erecek. Gezi programına katılım ve detaylı bilgi almak için Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesapları takip edilebilir.