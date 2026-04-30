İzmit Belediyesi, 'Yıldızlarla Eğitim' projesi kapsamında LGS ve YKS öncesi öğrencilerin sınav sürecine daha güçlü hazırlanması için Çınar Akademi'de yoğunlaştırılmış özel bir eğitim programı başlatıyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği vizyonuyla kente kazandırdığı Çınar Akademi'de, LGS ve YKS öncesi öğrencilerin başarısını zirveye taşıyacak 4 günlük eğitim planlandı. 'Yıldızlarla Eğitim' projesi kapsamında düzenlenecek programda öğrenciler tamamen derslerine ve hayallerine odaklanacak.

Eğitimde sunduğu imkanlarla öğrencilerin yanındaki en büyük güç olan İzmit Belediyesi, sınav maratonunun son düzlüğünde vites yükseltiyor. 13 Haziran'da gerçekleşecek LGS ve 20-21 Haziran'daki YKS öncesinde, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşarak tam konsantrasyon sağlaması amacıyla 4 günlük özel bir kamp programı hayata geçiriliyor.

SORU ÇÖZÜMÜ VE KONU TEKRARI

LGS öğrencileri 6, 13, 20 Mayıs ve 3 Haziran, YKS öğrencileri ise 13, 20 Mayıs ve 3, 10 Haziran'da 19.00-22.00 saatleri arasında kuruma gelerek soru çözümü ve konu tekrarı yapma fırsatı bulacaklar.

Program süresince öğrenciler, cep telefonlarını ve dikkat dağıtıcı dijital cihazlarını bırakarak dış dünyayla iletişimlerini tamamen kesecek. Bu sayede öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde sadece derslerine, eksik oldukları konulara ve soru çözümlerine yoğunlaşma fırsatı bulacak. Yıldızlarla Eğitim programı kapsamında düzenlenen seri denemelerin ardından, yoğun çalışma temposu ek deneme sınavlarıyla desteklenecek. Öğretmenler, öğrencilerin takıldığı soruları anında çözerken, yapılan genel tekrarlarla da bilgilerin taze kalması sağlanacak.

