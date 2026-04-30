Bursa'nın Mudanya ilçesinde HOBA kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri hem eğlendi, hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağladı.

BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik 'Scooter Şenliği' düzenlendi.

Minik öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar scooter sürerek eğlenceli ve hareketli anlar yaşadı.

İsmet İnönü Bulvarı'nı takiben Mütareke Meydanı'nda sona eren etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, şenlikte öğrencilerin mutluluğu dikkat çekti.

Öğrencilerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, çocukların hem fiziksel, hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.