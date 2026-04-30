Kütahya Belediyesi, hizmet içi eğitim programı kapsamında personeline yönelik 'Etkili İletişim Eğitimi' düzenledi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında 'Etkili İletişim Eğitimi' gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı program, belediye konferans salonunda yapıldı.

Eğitimde, personelin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve kurumsal işleyişte daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda bireyler arası iletişim, empati kurma, kriz anlarında doğru iletişim yöntemleri ve kurumsal temsil yetkinlikleri gibi konular ele alındı. Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Çağrı Demir tarafından verilen eğitimde, personelin sürece aktif katılımı sağlandı.

Programda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum içi eğitimin önemine dikkat çekerek, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin çalışanların bilgi ve donanımıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Başkan Kahveci, personelin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen eğitim programlarına devam ederek kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi sürdüreceğini duyurdu.