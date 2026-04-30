Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'daki LGS kapsamındaki merkezî sınavda özel gereksinimli öğrenciler için ilk kez sertifikalı öğretmenlerin görev alacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki 13 Haziran'da yapılacak merkezî sınava ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Buna göre, sınavda özel gereksinimli öğrencilere eşlik edecek okuyucu ve kodlayıcılar, özel kursu başarıyla tamamlayan öğretmenler arasından seçilecek.

Bakanlık, 'eğitimde hiçbir ferdin dışarıda kalmaması' ilkesi doğrultusunda sınav tedbir hizmetlerinin kapsamının genişletildiğini belirtti. Yeni düzenleme ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav süreçlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında görme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu gibi farklı özel gereksinim gruplarındaki öğrenciler için ek süre, okuyucu desteği, evde veya hastanede sınava girme imkânı ve bazı durumlarda muafiyet gibi çeşitli destekler sunulmaya devam edilecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak sertifikalı görevli sistemiyle, sınavlarda görev alacak personelin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin sınav deneyiminin daha güvenli ve standart hale getirilmesi hedefleniyor.