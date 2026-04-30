İzmir'de İmam Hatip okullarında öğrenim gören öğrencilerin, yabancı dil alanındaki birikim ve kabiliyetlerini sergiledikleri 'Yabancı Dil Şenliği', Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de düzenlenen Yabancı Dil Şenliği'ne İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İl Millî Eğitim Şube Müdürü İzzet Gündüz, Bornova İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Engin Sarıçiçek, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şehit Erol Olçok AİHL Müdürü Serkan Atilla, dünyadaki dillerin kültürleri buluşturan en güçlü köprü olduğunu belirterek, bu anlamlı programın gerçekleşmesinde öncülük eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya ise konuşmasında, imam hatip öğrencilerinin hem milli, manevi, ahlâki ve insani değerlerle donatıldığını, hem de pozitif bilimlerde ilerlemekte olduğunu vurgulayarak öğrencilerin piyano eğitiminden Erasmus projelerine, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başarılarına kadar eğitimin her alanında ön plana çıktığını ifade etti. Çatalkaya, İzmir'deki okullarda; İngilizce, İtalyanca, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıfları ile 5. sınıftan itibaren yoğunlaştırılmış yabancı dil programları uygulandığının altını çizdi.

ÖĞRENCİLER SAHNE PERFORMANSLARINI BÜYÜK COŞKUYLA SERGİLEDİ

Program, Şehit Erol Olçok AİHL öğrencisi Rana Selin'in, 'İmam Hatipli Olmak' konulu ingilizce konuşmasıyla devam etti.

İzmir Kız AİHL öğrencilerinin Arapça müzik dinletisinin sonrasında ise 15 Temmuz Şehitleri Kız AİHL öğrencileri tarafından'Anadolu'nun Mozaiği / Yıldızlar' adlı tiyatral gösteri gerçekleştirildi. Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL'nin İngilizce ilahi korosu ardından İzmir AİHL öğrencilerinin tiyatral çalışmasıyla birlikte Arapça olarak 'Tufan Destanı'okundu.

Şehit Ömer Halisdemir AİHL öğrencilerinin oluşturduğukoro, Almanca şarkılar söyledi. İzmir Kız AİHL öğrencileri, İtalyanca olarak 'Pizza'nın Doğuşu' adlı tiyatral gösteriyi sundu. İzmir Kız AİHL öğrencilerinin oluşturduğu koro, Fransızca şarkılar söyledi.

15 Temmuz Şehitleri Kız AİHL öğrencileri, dünyaca ünlü sanat eseri tabloların hikayelerini'Tablolar Canlanıyor' adlı gösteriyle anlattı. Uluslararası Seferihisar AİHL'nden Ürdün, Burkina Faso, Kırgızistan, Kırım, Arnavutluk, Bangladeş, Fildişi Sahili, Endonezya, Pakistan, Mısır, Etiyopya, Kazakistan, Sudi Arabistan, Tanzanya, Hindistan, Myanmar ve Karaçaylı öğrenciler, yerel dillerinde kendilerine özgü selamlamalarını yaparak hep birlikte şarkı söylediler. Şehit Mustafa Yaman AİHL öğrencileri, 'Language of Light' adlı tiyatral gösterilerini sundu. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank AİHL öğrencilerinin oluşturduğu mehteran takımının sunduğu gösteri ardından tüm öğrenciler, bayraklar eşliğinde 'Bayrak' şarkısını söylediler.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu şenlik, iki gün boyunca devam edecek.