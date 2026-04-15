420 araç kapasiteli olacakken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile projesi 2 katlı ve 2000 araçlık otopark olacak şekilde revize edilen Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar yoğun tempo ile sürdürülüyor.

ORDU (İGFA) - Çalışmaları yakından takip eden ve sahada sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmanın tam anlamıyla kentsel dönüşüm projesi olduğuna dikkat çekerek, 'Millet bahçesi adından da anlaşıldığı gibi milletimizin buluşma noktası olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla katma değeri yüksek bir eseri Ordu'ya kazandırmış olacağız' dedi.

Altınordu 19 Eylül Stadyumu'nun yıkıldığı alanda hayata geçirilen 'Milet Bahçesi' hızla yükseliyor. Şehrin merkezinde yıllardır ihtiyaç duyulan otopark ve sosyal yaşam alanı sorununa çözüm üretmesi beklenen Millet Bahçesi genişletişmiş kapasitesi ve kapsamlı peyzaj alanlarıyla Ordu'nun çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

'HARİKULADE BİR ESERİ ORDU'YA KAZANDIRIYORUZ'

Sahada incelemelerde bulunan ve çalışmanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, harikulade bir eserin Ordu'ya kazandırılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

'Çok güzel bir çalışma var. Bizler de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Katlar atılarak rampalar düzenleniyor. Deniz seviyesinin 2,5 metre altında olduğu halde sızdırmazlık gayet güzel yapılmış. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Allah mahcup etmesin. İnşallah en yakın zamanda gerçekleştiğinde 2000 araçlık otoparka ve fevkalade hazırlanmış bir millet bahçesi kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve burada emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Harikulade bir eseri Ordu'ya kazandırıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz.'

'TAM ANLAMIYLA BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI'

Millet düzü, eski Cumhuriyet Otopark alanı ve Millet Bahçesinde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Ordu'nun değer kazanacağını belirten Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

'Çalışmalar tamamlandığında Millet düzü ile birlikte Ordu ekonomisine, turizmine değer katacak. Çalışmalar trafiği ile birlikte şehircilik anlamında kentsel dönüşümün bir parçası. Kentsel dönüşüm sadece binalarla olmuyor. Aynı zamanda çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, trafiği ve alt yapısı ile olur. Onun için tam anlamıyla bir kentsel dönüşüm çalışması. Millet düzü ve millet bahçesi adından da anlaşıldığı gibi milletimizin buluşma yeri olacak. Katma değeri yüksek bir eseri Ordumuza kazandırmış olacağız.'