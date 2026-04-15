İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bayram coşkusunu kentin geneline yayıyor. Çocukların en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri olan İzmir Doğal Yaşam Parkı, 20-26 Nisan tarihleri arasında 6-18 yaş aralığındaki öğrencilere ücretsiz olacak.

Yıl boyunca 0-6 yaş grubu çocukların ücretsiz ziyaret edebildiği park, bir hafta boyunca hem kentteki öğrenciler hem de farklı il ve ülkelerden gelen çocuklara kapılarını ücretsiz açacak. Çarşamba ve cuma günleri örgün eğitim veren okul gruplarından giriş ücreti alınmazken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında park hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek. Okul gezilerinde görev alan öğretmen ve refakatçi personelden de ücret alınmayacak.

18 NİSAN'DA ZİYARET SAATLERİ DEĞİŞİYOR

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 18 Nisan'dan itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçiliyor. Hafta içi giriş saatleri 09.00-17.00, son ziyaretçi çıkış saati 18.30 olacak. Hafta sonlarında ise park 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek, çıkışlar 19.30'a kadar sürecek. Pazartesi günleri (20 Nisan hariç) park yine kapalı olacak. Doğal Yaşam Parkı'na girişte tam bilet 100 TL, öğrenci bileti ise 50 TL olarak uygulanıyor. 0-6 yaş arası çocuklar ise parktan ücretsiz yararlanıyor.