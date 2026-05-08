Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarında ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Yol güzergahında meydana gelen heyelan ve toprak kayması riskine karşı harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi için bölgede koruma çalışması yaptı.

Yolun alt kısmında oluşabilecek çökmelerin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda 50 metre uzunluğunda taş duvar inşa edildi.

Kısa sürede tamamlanan çalışma ile bağlantı yolunun güvenliği artırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımda yaşanabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla yol bakım, onarım ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.