Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi’nde önemli bir ulaşım yatırımı daha hayata geçirildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi’nde önemli bir ulaşım yatırımı daha hayata geçirildi.

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeni yol açma ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi Değirmen Sokak Memurkent mevkiinde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni yol açma ve genişletme ve çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekipler yolu vatandaşların kullanımına açtı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezlerinden kırsal mahallelere kadar her bölgede ulaşımı rahatlatacak projelere devam edecek.