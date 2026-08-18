Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet ve bisiklet kullanan sürücülere geçit vermezken yapılan denetimlerde uyarılara rağmen kurallara uymayan 10 sürücüye idari para cezası uyguladı.

ORDU (İGFA) - Vatandaşların şehrin her köşesinde gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kapalı caddelerde yaya güvenliğini tehdit eden motosiklet ve bisikletler için denetimlere devam ediyor.

Yayalar için kaza riski de oluşturan sürücülere karşı harekete geçen Zabıta ekipleri, polislerle iş birliği içerisinde devriyelerini sıklaştırdı. Altınordu ilçesi Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddelerinde yapılan denetimlerde sürücüler tek tek uyarılırken ihlale yol açan 10 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde yayaların kullanımında olan ya da yaya önceliği olan alanlarda bulunan motor ve bisiklet sürücüleri, kurallara uymaları konusunda uyarılarak araç yollarına yönlendirildi.