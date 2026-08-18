Maltepe Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve bakım seferberliği başlattı. Öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda okul bahçeleri tepeden tırnağa temizleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde, mahalle genelinde sürdürdüğü ot biçme ve temizlik çalışmalarını okullara yönlendirdi. Ekipler, ilçe sınırları içerisinde yer alan okullarda kapsamlı bir peyzaj ve temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, yaz boyunca uzayan yabani otlar ve çimler titizlikle biçilerek çevre kirliliği ve zararlı haşerelerin önüne geçiliyor.

Saha operasyonları, alanında uzman ve deneyimli peyzaj personelleri eşliğinde yürütülüyor. Motorlu tırpanlar ve özel çim biçme araçlarıyla gerçekleştirilen işlemlerin ardından biçilen otlar ve çim artıkları vakit kaybetmeksizin toplanarak alandan uzaklaştırılıyor.

Çalışmaların odağında yalnızca okul bahçeleri değil, öğrencilerin teneffüslerde vakit geçirdiği mini park alanları, oyun grupları ve yeşil alanlar da yer alıyor. Çocukların oyun oynarken zarar görmemesi ve hijyenik bir çevrede sosyalleşebilmesi için oyun alanlarındaki otlar temizleniyor, zeminler ve dinlenme alanları kullanıma hazır hale getiriliyor.