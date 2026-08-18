İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli yurttaşlara yönelik medikal malzeme destek hizmetlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla önemli bir dijital hamle yaptı.

İZMİR (İGFA) -İhtiyaç sahibi engelli yurttaşlara yönelik medikal malzeme desteğini kentin dört bir yanına ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, hizmetini Biz Varız dijital platformuna taşıdı.

Uygulama ile başvuru süreçlerinin hızlandırılması, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişebilmesi ve işlemlerin dijital ortamda etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni sistem kapsamında hasta yatağı, havalı yatak, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, pediatrik tekerlekli sandalye, engelli puseti, jel akü, görme engelli bastonu, hasta bezi, kanedyen (önkol değneği), koltuk altı değneği, tekerlekli yürüteç ve işitme cihazı gibi medikal malzemelere ilişkin destek başvuruları, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden dijital ortamda hızlı, kolay ve erişilebilir bir şekilde yapılabilecek. Kent genelinde ihtiyaç sahibi engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bu uygulama sayesinde hem başvuru süreçleri daha verimli yürütülecek hem de vatandaşların belediye hizmetlerine erişimi güçlendirilecek.