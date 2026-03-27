Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesinde devam eden Millet Bahçesi inşaatı kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidiliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Selimiye Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 322 ada 32 parsel içerisinde bulunan Hamam Deresi'nin deplase edilmesi amacıyla Hükümet Caddesi'nin Hamam ile PTT arasındaki 115 metrelik bölümü trafiğe kapatılacak. Söz konusu alan, 28 Mart 2026 Cumartesi saat 07.00'den 15 Mayıs 2026 Cuma saat 18.00'e kadar kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

TRAFİK AKIŞI YENİDEN DÜZENLENDİ

Çalışmalar süresince şehir içi trafik akışında geçici değişiklikler yapılacak. Buna göre;

Stadyum Caddesi'nin Hükümet Caddesi ile Lise Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü olacak.

Lise Caddesi'nin Stadyum Caddesi ile Dr. Mürüvvet Sıtkı Sokak arasındaki kısmında trafik çift yönlü sağlanacak.

Lise Caddesi'nin Taş Ocak Caddesi ile Dr. Mürüvvet Sıtkı Sokak arasındaki bölümü Taş Ocak Caddesi istikametine tek yön olacak.

Ulukonak Caddesi'nde trafik, Taş Ocak Caddesi kesimine kadar çift yönlü işleyecek.

Boztepe istikametine gidecek araçlar ise Fidangör Kavşağı üzerinden Kışla Caddesi güzergahını kullanacak.

TOPLU TAŞIMADA YENİ GÜZERGAHLAR

Düzenleme kapsamında toplu taşıma hatlarında da değişikliğe gidildi.

52/B, 52/C ve 67/C numaralı hatlar Atatürk Bulvarı - Kışla Caddesi - Eski Valilik güzergahını kullanacak.

62 ve 63 numaralı hatların kalkış noktası Ziraat Bankası karşısı olarak belirlendi.

58 numaralı hattın kalkış noktası ise Şadırvan önü oldu.

Merkeze geliş güzergahlarında da düzenlemeye gidilirken, birçok hattın Stadyum Caddesi, Fatih Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden hizmet vereceği bildirildi.