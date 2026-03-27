Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü öğrencileri, yerel yönetimler hakkında fikir edinmek ve deneyim kazanmak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 'Meclis Simülasyonu' gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Simülasyon gereği belediye başkanı, divan kâtibi ve meclis üyesi olan öğrenciler ilk kez yerel yönetim deneyimi kazanırken, kendilerine bu fırsatı veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ettiler.

Simülasyon gereği belediye başkanı, divan kâtibi ve meclis üyesi olan üniversite öğrencileri meclisi deneyimledi. Eskişehir için hayal ettikleri projeleri, fikirleri ve önerileri meclis simülasyonunda görüşen öğrenciler, zaman zaman renkli anlara da sahne oldular.

Meclis sıralarında şeffaf, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışını tecrübe eden gençlerin heyecanı yüzlerinden okundu.