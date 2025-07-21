Ordu Gölköy Uluvahta yaylasında binlerce vatandaşın akın ettiği festivale katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halk tarafından büyük ilgi gördü. ORDU (İGFA) - Soğuk ve sisli havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş, Uluvahta Yaylasına akın etti. Birbirinden coşkulu ve heyecanlı görüntülere sahne olan Uluvahta Yayla Şenliği vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Ordu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir noktasından gelerek şenliğe katılan vatandaşlar şenlikte doyasıya eğlendi. Uluvahta Yayla Şenliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN GÜLER: “SİZE OLAN SEVGİMİZ, SEVDAYA DÖNÜŞTÜ”

Festivalde binlerce kişiye konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Biz Ordu’ya sevgiyi büyütmeye geldik. Bizim size olan sevgimiz artık sevdaya dönüştü” dedi.

Uluvahta’nın doğal güzelliklerine değinen ve festivallerin hem kültürel hem ekonomik hem de turizme katkı verdiğini aktaran Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Burası Uluvahta Yaylası. Burada sizler için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Buraya gelirken geçtiğimiz ilçelerde de incelemeler yaptık. Her ilçe için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. İnanın Ordu’nun her ilçesinin ayrı bir güzelliği var. Biz sizler için Uluvahta yaylasını güzelleştiriyoruz. Hem sizin için hem de buradaki esnaflar için daha fazla turizm yatırımı yapıyoruz. Biz geldiğimizde söylemiştik. Biz sevgiyi büyütmeye geldik. Ama geldiğimiz noktada bizim sevgimiz bir sevdaya dönüştü. Sizler için ne yapsak azdır. Tüm hemşerilerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. Sizleri seviyoruz.”

FİKRİ ULUDAĞ’DAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, festivalin coşku içerisinde geçtiğini ve yoğunluğun çok olduğunu belirtti. Başkan Uludağ ayrıca Uluvahta yaylasına yaptığı yatırımlar ve desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Güler, şenlikte tüm yayla esnafını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlar Başkan Güler ile bol bol fotoğraf çektirdi.