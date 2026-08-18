Ordu Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları noktalara daha kolay ve güvenli ulaşabilmeleri için ücretsiz Engelsiz Taksi hizmetini sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Engelsiz Taksi hizmeti, özel donanımlı araçlarla vatandaşların ulaşım ihtiyacına çözüm oluyor.

Randevu sistemiyle çalışan uygulama kapsamında vatandaşlar evlerinden alınarak hastane, kamu kurumları ve günlük yaşamda ihtiyaç duydukları farklı noktalara güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılıyor.

İL DIŞINDA DA VATANDAŞIN YANINDA

Engelsiz Taksi, yalnızca Ordu sınırları içerisinde değil, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda il dışındaki ulaşım taleplerine de destek oluyor. Özellikle farklı illerde bulunan hastanelerde tedavi ve kontrol randevusu bulunan engelli bireylerin ulaşımı sağlanarak önemli bir kolaylık sunuluyor.

Havalimanı ulaşımı başta olmak üzere il dışında gerçekleştirilmesi gereken sağlık ve diğer zorunlu işler için de hizmet veren Engelsiz Taksi, vatandaşları ihtiyaç duydukları noktaya güvenli ve konforlu şekilde ulaştırıyor.

İşlerini tamamlayan vatandaşlar ise yine Engelsiz Taksi ile Ordu'daki evlerine bırakılıyor.

2019 YILINDAN BU YANA BİNLERCE YOLCULUK

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana sürdürülen Engelsiz Taksi hizmeti, bugüne kadar binlerce yolculukta vatandaşların yanında oldu.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan hizmet, özellikle hastane ve kamu kurumlarına ulaşım başta olmak üzere günlük ihtiyaçların karşılanmasında vatandaşlara önemli kolaylık sağlıyor.