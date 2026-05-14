Restorasyonu tamamlanan Şehit Necati Gürkaya Gemisi, yaz sezonunda Ordu'nun deniz turizmine katkı sunacak. Vatandaşlar gemiyle denizden Ordu'yu seyretme imkânı bulacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin denizle bağını güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce Ordu'ya kazandırılan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 'Şehit Temel Şimşir' gemisinde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelmesinin ardından, deniz turizminin sekteye uğramaması amacıyla Şehit Necati Gürkaya Gemisi hizmete alındı.

Kapsamlı bakım ve restorasyon sürecinden geçirilen gemi, yenilenen yüzüyle yaz sezonuna hazır hale getirildi.

MODERN YÜZÜYLE ORDU TURİZMİNE KATKI SUNACAK

Teknik altyapısından iç donanımına kadar birçok noktada modernize edilen gemide, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde deniz yolculuğu yapabilmesi için tüm detaylar titizlikle ele alındı.

Restorasyon sonrası modern görünümü ve yenilenen donanımıyla dikkat çeken gemi, yaz boyunca düzenlenecek gezi ve tur organizasyonlarıyla Ordu sahiline hareketlilik katacak.

KUZEY YILDIZI VE YOROZ RÜZGARI DA SEFERDE

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesinin deniz turizmi kapsamında hizmet veren Kuzey Yıldızı ve Yoroz Rüzgarı tekneleri de yeni sezona başladı.

Kuzey Yıldızı, hafta içi ve hafta sonu 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde düzenlenecek seferlerle vatandaşlara hizmet verecek. Yoroz Rüzgarı ise özel tur organizasyonlarında kullanılacak. Sefer saatleri yaz ayları ile birlikte artacak.