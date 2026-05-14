Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi, 'Engelsiz Bir Hayat İçin El Ele' vizyonuyla bu yıl 9. kez düzenlenen 'Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali'nde 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 'Engelsiz Bir Hayat İçin El Ele' vizyonuyla bu yıl 9. kez düzenlenen 'Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali'ni gerçekleştirdi.

Bölgedeki engelli dernekleri ve özel eğitim kurumlarından 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan kampüs, gün boyu süren etkinliklerle dayanışmanın ve sevginin merkezi oldu.

Gebze Teknik Üniversitesi Engelsiz GTÜ Birimi, Engelliler Haftası münasebetiyle geleneksel hale getirdiği festivalde, özel bireylerin sosyal ve kültürel yaşamdaki yerini güçlendirmeyi ve toplumda güçlü bir farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Festival; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

GTÜ: KAPSAYICI BİR SOSYAL EKOSİSTEMİN MİMARI

Açılış konuşmalarında GTÜ'nün toplumsal gelişimdeki öncü rolüne vurgu yapıldı. Üniversitenin sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda özel bireyler için kapsayıcı bir sosyal ekosistem inşa etme misyonu taşıdığı belirtildi.

GTÜ'nün 9 yıldır sürdürdüğü bu festivalin, gençler arasında sosyal sorumluluk ve empati bilincini güçlendirirken, özel bireylerin yeteneklerini sergileyebilecekleri bir ortam sunduğu ifade edildi.

KONUŞMACILARDAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Engelsiz GTÜ Birimi Organizasyon Komitesi Bşk. Prof. Dr. Meral Elçi festivalin selamlama konuşmasını gerçekleştirerek, '9 yıldır sürdürdüğümüz bu festival bizim için sadece bir etkinlik değil; güçlü bir dayanışma kültürünün parçasıdır. Kampüsümüz bugün müziğin, sanatın ve birlikte üretmenin buluştuğu engelsiz bir yaşam alanına dönüştü. En büyük hedefimiz, özel bireylerimizin kendilerini değerli ve görünür hissettikleri bir ortam oluşturmaktır. Hiçbir bireyin geride kalmadığı bir toplumsal düzeni dayanışmayla kurabileceğimize inancımız tamdır,' dedi.

Program Sponsoru Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ise konuşmasında iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının bu tür sosyal sorumluluk projelerinde GTÜ ile olan paydaşlığının önemini vurguladı.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, GTÜ'nün engelsiz bir kampüs ve yaşam alanı oluşturma hedefini vurgulayarak, festivalin güçlü bir dayanışma kültürünün parçası olduğunu belirtti.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ve Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç konuşmalarında yerel yönetimlerin üniversite ile iş birliği içinde engelsiz bir yaşam için sunduğu destekleri ve 'dayanışmanın bereketi' üzerine mesajlar verdiler.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, engelli bireylerin ve ailelerinin göğüslediği zorlukların paylaşıldığını ve bu tür etkinliklerin toplumsal önyargıları yıkmadaki kritik önemine dikkat çekti.

RENKLİ GÖSTERİLER VE EĞİTİCİ ATÖLYELER

Bando takımı eşliğinde coşkuyla başlayan festival programı; Van yöresi halk oyunları, Karadeniz dans gösterileri, salsa ve ritim performanslarıyla devam etti. Etkinlik kapsamında ayrıca Klinik Psikolog Ahmet Yasin Büyükurvay ile nefes egzersizi ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yıldız Kutman tarafından 'Engelsiz Tarım: Topraksız Sistemlerle Herkes İçin Üretim' dersi verildi.

Festivale 70 gönüllü üniversite öğrencisi büyük bir özveri ve enerjiyle destek verdi. Etkinlik süresince ziyaretçilerle yakından ilgilenen öğrenciler, hem organizasyonun düzenli ilerlemesine katkı sağladı hem de samimi yaklaşımlarıyla festivale ayrı bir renk kattı. Maske tasarımı, çeşitli boyama etkinlikleri, bileklik atölyesi, kolonya yapımı atölyesi, bilimsel deneyler ve ebru sanatı çalışmaları yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, Şef Ünal Dursun tarafından bir halk müziği konseri verildi. Programın tamamı, işitme engelli katılımcılar için işaret dili tercümanı Merve Yıldız tarafından aktarıldı.

Festival aynı zamanda akademik bir araştırmaya da zemin oluşturdu. Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu olarak, engelli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik iki akademik çalışma kullanıcılarla buluşturarak yapay zekâ destekli çözümleri deneyimleme imkânı sunuldu ve sonraki araştırmalara yön verecek değerli geri bildirimler alındı.

Gün boyu süren robot tanıtımları, maske tasarımı, yüz boyama, seramik ve bilim atölyeleriyle Gebze, Darıca ve Çayırova'dan gelen katılımcılar hem eğlendi hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı. GTÜ, bu anlamlı günde 'hiçbir bireyin geride kalmadığı' bir gelecek vizyonunu bir kez daha tazeledi.