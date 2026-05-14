Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Barbaros Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ile Kahramanlar Caddesi'nin kesişim noktasında başlatılan kavşak düzenlemesiyle bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve akıcı olması hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürürken, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri söz konusu kavşakta çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında refüj imalatları büyük ölçüde tamamlanırken, düzenleme ile trafik akışının daha kontrollü hale getirilmesi ve günlük yaşamın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

GÜVENLİ DÖNÜŞ ŞERİDİ

Kavşakta yapılan düzenlemelerle birlikte Kahramanlar Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne geçişler daha kontrollü hale getirildi. Sürücülerin dönüşlerini daha güvenli gerçekleştirebilmesi için özel bir dönüş şeridi oluşturuldu. Bu uygulama sayesinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

AYDINLATMA İLE GÖRÜŞ ARTACAK

Çalışmalar yalnızca yol düzenlemesiyle sınırlı kalmıyor. Kavşakta görüş mesafesini artırmak amacıyla aydınlatma direklerinin montajı da planlanıyor. Böylece özellikle gece saatlerinde sürücüler için daha güvenli bir sürüş ortamı oluşturulacak.

YAYALAR DA UNUTULMADI

Projede yayalar için de önemli düzenlemeler yer alıyor. Bölgede güvenli ve erişilebilir yaya alanları oluşturmak amacıyla yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacak. Ayrıca toplu taşıma duraklarının bulunduğu noktada yaya kaldırımı imalatı sürüyor. Yapılan çalışmalarla hem yayaların hem de toplu taşıma kullanıcılarının daha konforlu ve güvenli hareket etmesi sağlanacak.