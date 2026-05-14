İSTANBUL (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni sosyal donatı alanları oluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam B Kavaklı Sosyal Tesisi'niilçeye kazandırdı. Beylikdüzü halkının güvenli, konforlu ve bütçe dostu ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla Kavaklı Mahallesi Burgaz Sokak'ta hayata geçirilen yeni sosyal tesis; modern yapısı ve işlevsel kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Toplam 191 metrekarelik alana ve 104 kişilik oturma kapasitesine sahip olan tesis; kış bahçesi, kafe bölümü, mutfak ve ıslak hacimlerden oluşuyor.

Tesiste; sabah kahvaltısından atıştırmalıklara, tatlı çeşitlerinden sıcak ve soğuk içeceklere kadar geniş bir ürün yelpazesi ulaşılabilir fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Öte yandan özellikle çocuklu aileler için düşünülerek oluşturulan çocuk parkı sayesinde ise ebeveynler keyifli vakit geçirirken çocuklar da güvenli bir ortamda eğlenebiliyor.

İlçe genelinde yeni sosyal tesislerin de kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulacağı müjdesini veren yetkililer sosyal yaşam alanlarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bu kapsamda Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yapımında sona yaklaşılan doğayla iç içe yeni bir sosyal tesisin kısa sürede hizmete açılması planlanırken, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan Emekliler Lokali de belediye sosyal tesisleri bünyesine dahil edilerek vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra Kavaklı Mahallesi Ayasofya Caddesi ile Yakuplu Mahallesi'ndeki Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde hayata geçirilecek yeni sosyal tesisler için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.