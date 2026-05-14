İZMİR (İGFA) -Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) geleneksel bahar festivali DEÜFest'26, Merkez Yerleşkede gerçekleştirilen görkemli etkinliklerle başladı. Gün boyu süren kortej yürüyüşü, öğrenci topluluklarının renkli stantları, halk dansları gösterileri ve sahne performansları kampüsü adeta festival alanına dönüştürdü. Üniversitenin farklı fakültelerinden binlerce öğrencinin katıldığı etkinliklerde, kampüsün her noktasında müzik, alkış ve gençlik enerjisi hâkim oldu.

DEÜFest'26 kapsamında Amfi Tiyatro'da sahne alan Anadolu Rock müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç, on binlerce öğrencinin hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarla unutulmaz bir konsere imza attı. Merdivenlerden sahne önüne kadar tamamen dolan alanda öğrenciler uzun süre tezahüratlarda bulunurken, konser boyunca büyük bir coşku yaşandı. DEÜ tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin üst yönetimi, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konser öncesinde üniversite müzik gruplarından MUTAT, Veteriner Fakültesi topluluğu, Hukuk Ezgi Topluluğu ve Öğr. Gör. İrfan Yıldız sahne alarak performanslarını sergiledi. Genç müzisyenlerin performansları öğrencilerden büyük alkış alırken, festival atmosferi akşam saatlerine doğru zirveye ulaştı.

'BUGÜN SİZİN GÜNÜNÜZ'

Konser öncesinde sahneye çıkarak öğrencilere hitap eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bugünün ders çalışma değil eğlenme günü olduğunu belirterek, 'Dokuz Eylül! Yıl boyu çok çalıştınız artık bir senenin daha sonuna geliyoruz. Sınavlardan, kütüphanede geçirdiğiniz saatlerden sonra bugün sizler için eğlence zamanı. Bugün sizin gününüz, biz fırsatı sizlere sunmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bugünün tadını çıkarın ve istediğiniz kadar eğlenin,' dedi.

DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen konser öncesinde Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından Kıraç'a Türk bayrağı hediye edildi. Prof. Dr. Bayram Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 'Burası Dokuz Eylül, Mustafa Kemal'in, Kurtuluş destanının, Dokuz Eylül ruhunun devam ettiği üniversite. Burada şanlı Türk bayrağı ancak baş tacı olur' ifadelerini kullandı. Türk bayrağının açıldığı anlarda öğrencilerin alkış ve tezahüratları Amfi Tiyatro'da duygu dolu görüntüler oluşturdu.

UNUTULMAZ ŞARKILAR DEÜ'LÜLERLE BULUŞTU

Anadolu Rock müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç, 'Endamın Yeter' ve 'Kan ve Gül' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Binlerce öğrencinin telefon ışıklarıyla eşlik ettiği konser boyunca Amfi Tiyatro dev bir koroya dönüştü. Konserde ayrıca Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ferdi Tayfur ve Edip Akbayram'ın hafızalara kazınan eserleri de seslendirilerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Gün boyunca Amfi Tiyatro çevresinde kurulan topluluk stantları, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle festival coşkusu kampüsün dört bir yanına yayıldı.