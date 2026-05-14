KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Türk dünyasının gençlerini teknoloji odağında birleştiren tarihi bir organizasyona ev sahipliği gerçekleştirdi.

12-13 Mayıs tarihlerinde GTÜ Teknopark ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Türk Dünyası İHA Yarışması' ve ardından 13 Mayıs akşamı GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kültürel Konser' programı, kardeş coğrafyaların gençlerini aynı sahnede buluşturdu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Türk Dünyası İHA Yarışması'nın sadece bir yarışma değil, Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren stratejik bir teknoloji ve kültür köprüsü olduğunu ifade etti. 'Yedi devlet, bir millet' anlayışıyla ortak vizyonun önemine dikkat çeken Rektör, uluslararasılaşmanın Türk Cumhuriyetleri arasındaki akademik ve bilimsel bağların güçlendirilmesiyle başlayacağını belirtti. 'Gelecekte sınırların kalktığı, ortak projeler ve eğitim faaliyetleriyle daha güçlü bir akademik bağ kurmayı hedefliyoruz. Bu değerlerin güçlenmesi için daha fazla birlik ve beraberlik organizasyonuna ihtiyaç duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

TÜRK DÜNYASINDA EĞİTİM VE TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Etkinlikte söz alan Özbekistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, Türk devletlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çekerek, bu sürecin eğitim ve teknoloji alanında ortak ilerlemelerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Türk dünyasının köklü bilim ve kültür mirasına atıfta bulunan Abdunazarov, düzenlenen bu yarışmanın bir başlangıç niteliğinde olduğunu belirterek, organizasyonun ilerleyen yıllarda çok daha geniş katılımlarla büyüyeceğine olan inancını paylaştı. Özbekistan'dan katılan üniversite sayısının artmasını arzuladığını ve benzer etkinliklerin Semerkant ile Buhara gibi kadim şehirlerde de düzenlenmesini temenni ettiğini dile getiren Başkonsolos, bu vizyonun Türk dünyası gençlerinin birlikte üretme kapasitesini geliştirerek ortak kültürel bağları daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC'den gelen genç yeteneklerin yarıştığı organizasyonda, dereceye giren takımlar plaket ve ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Yarışma sonrasında Şef Ünal Dursun yönetiminde gerçekleştirilen Kültürel Konser programında, Türk dünyasının ortak kültürel mirası sahneye taşındı. Koro performansları, halk oyunları gösterileri, kopuz ve ağız kopuzu dinletileriyle renklenen etkinlikte, dinleyiciler ezgilere eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.