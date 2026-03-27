Tek tedavisi glütensiz diyet olan çölyak hastalığında özel gıdaların yüksek maliyetli ve zor bulunur olması vatandaşların yaşamını zorlaştırırken Ordu'da bu yük Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hafifliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıda desteğiyle önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor.

UNDAN, PİRİNCE HER ŞEY VAR

Çölyak hastalığı nedeniyle günlük beslenmelerinde ciddi kısıtlamalar yaşayan vatandaşların yanında olmayı amaçlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, glutensiz ürünlerin temininde yaşanan zorlukları ve yüksek maliyetleri göz önünde bulundurarak vatandaşların ömür boyu yanında oluyor.

Bu kapsamda içerisinde kek karşımı, un, ekmek karışımı, makarna, kurabiye, pirinç, yulaf ezmesi gibi glütensiz ürünlerin yer aldığı 4 adet dolu dolu koliler her bir hastaya tek tek teslim ediliyor.

Vatandaşlar ise piyasada zor buldukları bulsalar da maliyeti oldukça yüksek olan bu gıdaları kolaylıkla temin ederek, kapılarına kadar getirilmesinin mutluluğunu yaşıyorlar.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLUYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesinin bu çalışması, çölyak hastaları ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, belediyenin toplumun her kesimine dokunan hizmet anlayışı takdir topluyor.

NASIL YARARLANABİLİRİM?

Bu hizmetten yararlanmak isteyen ve belirli kriterlere sahip olan çölyak hastaları Ordu Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesi olan www.ordu.bel.tr adresi online işlemler ekranından başvuruda bulunabilecek.