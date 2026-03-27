Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında 360 metre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen ve 46 blokta 1.097 konutun inşa edildiği projede, modern ve güvenli yaşam alanlarının altyapısı da eş zamanlı olarak güçlendiriliyor.

Deprem riski taşıyan eski yapıların yerine güvenli ve modern konutların yükseldiği Cedit Mahallesi'nde İSU tarafından yürütülen dere ıslahı çalışması, bölgenin geleceğini güvence altına alan kritik bir altyapı yatırımı olarak öne çıkıyor.

360 metrelik dere hattında gerçekleştirilen çalışmalarla, özellikle yoğun yağışlarda oluşabilecek taşkın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Islah edilen dere yatağı sayesinde suyun kontrollü şekilde tahliyesi sağlanarak çevresel riskler minimize ediliyor.



KENTSEL DÖNÜŞÜME ENTEGRE ALTYAPI HAMLESİ

Cedit Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm süreci yalnızca üstyapı ile sınırlı kalmayıp altyapı sistemlerinin de baştan sona yenilenmesini kapsıyor.

İSU'nun gerçekleştirdiği dere ıslahı çalışması, yeni yerleşim alanlarının uzun yıllar güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor. Eski yerleşim dokusunun oluşturduğu riskler ortadan kaldırılırken, planlı şehirleşmeye uygun güçlü bir altyapı sistemi oluşturuluyor.



MODERN VE DİRENÇLİ ŞEHİR ALTYAPISI

Gerçekleştirdiği çalışmalarda modern ve güvenli altyapıyı esas alan İSU Genel Müdürlüğü, Cedit Mahallesi'nde yürüttüğü dere ıslahı çalışmasıyla bölgeyi yalnızca bugüne değil geleceğe de hazırlıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle; taşkın risklerine karşı daha dirençli, çevresel açıdan daha güvenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun bir altyapıya kavuşacak.