MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma'nın Avdan Mahallesi'nde yaklaşık 700 metre uzunluğundaki yeni ana içme suyu hattını tamamladı. 30 yıldır kullanılan eski demir boruların yenilenmesiyle depodan mahalleye su ulaşma süresi 40 dakikadan 3 dakikaya düşürüldü.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma tamamlandı. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki yeni ana içme suyu hattıyla mahallede yaşanan basınç ve iletim sorunları çözüme kavuşturuldu.

'MUSLUKLARDAN KÜFLÜ SUYUN AKTIĞI GÜNLER GERİDE KALDI'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Avdan Mahallesi'nde tamamlanan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, yıllardır devam eden sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirterek şunları söyledi: 'Musluklardan küflü suyun aktığı, depodan gelen suyun 40 dakika beklendiği günler geride kaldı. Soma ilçemiz Avdan Mahallemizde 30 yıldır kullanılan küflü ve tıkalı demir boruları modern borularla yeniledik. Yaptığımız yeni hat sayesinde hem suyun iletim süresini rekor düzeyde kısalttık hem de halkımızın daha sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladık. 17 ilçemizde altyapıyı güçlendirmeye, vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyuyla buluşturmaya devam edeceğiz.'

Yaklaşık 30 yıldır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan demir boruların yerine modern HDPE borular döşendi. Eski hatlarda zaman içerisinde oluşan küflenme, daralma ve tıkanmalar nedeniyle depodan mahalleye ulaşması yaklaşık 40 dakika süren su, yeni hat sayesinde 3 dakikada mahalleye ulaştırılmaya başlandı. Çalışmayla birlikte içme suyu iletim kapasitesi artırılırken, arıza risklerinin azaltılması ve altyapının daha uzun yıllar güvenli şekilde hizmet vermesi sağlandı.