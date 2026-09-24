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Göç, sürgün ve savaşın yıkımına rağmen insanın yaşamı anlamlı kılma arayışını sahneye taşıyan, 'Göç Hayaller Kumpanyası' Türkiye'nin tiyatro birikimini Varna'daki uluslararası izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Erkan Akçelik'in yazdığı, İlknur Güneş'in yönettiği oyun; savaşlardan kaçarak yıkık bir tiyatroya sığınan iki kadın soytarının, bombaların gölgesinde prova yaparak hayata tutunma çabasını anlatıyor.

Festival programında yer alan 'Göç Hayaller Kumpanyası' ise 24 Eylül Perşembe günü 'İkinci Salon'da seyirci karşısına çıkacak.

Bulgaristan Tiyatro ve Müzik Yapım Merkezi ile Stoyan Bachvarov Drama Tiyatrosu iş birliğinde düzenlenen '2. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali', farklı ülkelerden tiyatro topluluklarını aynı sahnede buluşturarak Karadeniz coğrafyasında önemli bir uluslararası sanat buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

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