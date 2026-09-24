Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı 'Göç Hayaller Kumpanyası', 23-28 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek '2. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek.
BURSA (İGFA) - Devlet Tiyatroları, Türk tiyatrosunun seçkin yapımlarını uluslararası sahnelere taşımayı sürdürüyor.
Bulgaristan Tiyatro ve Müzik Yapım Merkezi ile Stoyan Bachvarov Drama Tiyatrosu iş birliğinde düzenlenen '2. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali', farklı ülkelerden tiyatro topluluklarını aynı sahnede buluşturarak Karadeniz coğrafyasında önemli bir uluslararası sanat buluşmasına ev sahipliği yapıyor.
Festival programında yer alan 'Göç Hayaller Kumpanyası' ise 24 Eylül Perşembe günü 'İkinci Salon'da seyirci karşısına çıkacak.
Erkan Akçelik'in yazdığı, İlknur Güneş'in yönettiği oyun; savaşlardan kaçarak yıkık bir tiyatroya sığınan iki kadın soytarının, bombaların gölgesinde prova yaparak hayata tutunma çabasını anlatıyor.
Göç, sürgün ve savaşın yıkımına rağmen insanın yaşamı anlamlı kılma arayışını sahneye taşıyan, 'Göç Hayaller Kumpanyası' Türkiye'nin tiyatro birikimini Varna'daki uluslararası izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.