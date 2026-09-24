İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını ortaya koyan 2025 Yılı GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir'in sürdürülebilirlik odağındaki 206 projesinin gelecekte yaratacağı etkiler de izlenirken, 30 ilçedeki çalışmaları ortak sistemde buluşturacak İzmir Sürdürülebilirlik Haritası geliştiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi, kuraklık, afetler ve doğal kaynaklar üzerindeki artan baskıya karşı kentin geleceğini sürdürülebilirlik odağında şekillendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları yeni bir aşamaya taşıdı. Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki performansını izlemek, gelişimini ölçmek ve gelecek hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanan ikinci GRI (Global Reporting Initiative) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kamuoyuna tanıtıldı.

2025 yılı verileriyle hazırlanan rapor, ilk raporla başlayan sürdürülebilirlik çalışmalarının devamlılığını ortaya koyarken çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki gelişim ile 2026 yılı hedeflerini de kapsıyor. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, belediye şirketlerinin genel müdürleri, daire başkanları, Yeşil Yakalı Yürütücü Personel Ağı üyeleri ile davetliler katıldı.

YILDIR: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAŞAMIN KENDİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, sürdürülebilirliğin yalnızca belediyenin belirli bir biriminin çalışma alanı olarak görülemeyeceğini belirterek, kent yönetiminin tamamına ve günlük yaşama yerleşmesi gereken bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti. Yıldır, 'Bu, belediyede bir birimin işi değil. Bu, yaşamın kendisi. Sürdürülebilir bir yaşamdan söz ediyoruz. İmar planlarını yaparken bile dikkate alınması gereken bir kavram. Hangi konu bundan bağımsız olabilir? Hepsini bununla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor' dedi.

Sürdürülebilirliğin temelinde bir zihniyet değişimi bulunduğunu ifade eden Yıldır, bugün alınan kararların gelecekte yaratacağı sonuçların da hesaba katılması gerektiğini söyledi. Kullanılan sudan harcanan enerjiye, yatırımlardan kamu kaynaklarının kullanımına kadar kent yönetiminde atılan her adımın geleceği şekillendirdiğini belirten Yıldır, bugünün ihtiyaçları karşılanırken kentin kaynaklarının korunması, afetlere karşı direncin artırılması ve gelecek kuşaklara güçlü bir İzmir bırakılmasının önemini vurguladı. Dünyanın ısındığını, su kaynakları üzerindeki baskının arttığını, kuraklığın daha fazla hissedildiğini, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının yaşamı doğrudan etkilediğini söyleyen Yıldır, bu gelişmelerin kent yönetimlerinde de yeni bir bakış açısını zorunlu kıldığını ifade etti.

206 PROJENİN GELECEKTEKİ ETKİLERİ DE İZLENECEK

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürülebilirlikle ilişkili 206 proje bulunduğunu açıklayan Yıldır, projelerin yalnızca nerede ve nasıl hayata geçirildiğine değil, gelecekte yaratacağı sonuçlara da bakılması gerektiğini söyledi. Yıldır, 'Bu projelerin gelecekte oluşturacağı etkiler de var. Dolayısıyla bunların izlenmesi ve gözlenmesi gerekiyor. Bazı şeylere önlem alabilmek, öngörebilmek için bu gerekli. Geleceğe ilişkin belirsizlik karşısında nasıl tedbir alabileceğimizi ve yaşamı nasıl sürdürülebilir kılabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor' diye konuştu.

Bugün bir soruna getirilen çözümün uzun vadeli sonuçları hesaplanmadığında geleceğin yeni sorununa dönüşebileceğine dikkat çeken Yıldır, sürdürülebilirliğin temelinde bu etkileri öngörebilmenin bulunduğunu söyledi. Yıldır, 'En başta bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Öncelikle 'Bu dünya böyle olmak zorunda değil' dememiz gerekiyor. O zaman sorgulama, yorum yapma ve farklı düşünme daha fazla öne çıkacaktır' dedi.

30 İLÇENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI TEK HARİTADA

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik çalışmalarını kurum sınırlarının dışına taşıyarak kent geneline yaymak amacıyla İzmir Sürdürülebilirlik Haritası üzerinde de çalışıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen sistemle Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediyesinin sürdürülebilirlik çalışmalarının ortak bir sistemde toplanması hedefleniyor. Harita sayesinde İzmir'in hangi noktasında hangi çalışmanın yürütüldüğü görülebilecek, başarılı uygulamaların başka ilçelere taşınması kolaylaştırılacak. Çalışmanın diğer ayağını oluşturan İzmir Sürdürülebilirlik Ağı ile ilçeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bir ilçede başarılı sonuç veren uygulamanın diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi, belediyelerin birbirinden öğrenmesi ve ortak projeler geliştirmesi hedefleniyor. Üniversiteler, kamu kurumları, meslek kuruluşları, özel sektör ve sivil toplumun sahip olduğu bilgi ve deneyimin de bu sürece dahil edilmesi planlanıyor.