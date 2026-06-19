Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'nitelikli tarım' projesi kapsamında uygulamaya koyduğu 5'li karışım kaba yem tohumu desteği Ordulu besicilerden büyük ilgi gördü. Besicilerin hem fındık bahçelerine hem de arazilerine ektikleri 5'li karışım kaba yemler zaman içerisinde yem maliyetini düşürürken et kalitesinde ve sütün veriminde artış yaşanmasını sağladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere verdiği destekler de artarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile hayvan yetiştiricilerine dağıtımı yapılan yem bezelyesi, yulaf, macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan 5'li karışım kaba yem ve regras tohumu yem maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra et kalitesine ve süt verimine katkı vermesi dolayısıyla üreticilerin yüzünü güldürdü.

YEM MALİYETLERİ DÜŞÜYOR, ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesinin regras ve 5'li karışım kaba yem desteğinden yararlanan besiciler, bu günlerde hasada başladı. Fındık altı bahçeleri ağırlıklı olmak üzere ekim yapan üreticiler hasadı yapılan yemlerin et kalitesine ve süt üretimine önemli etki ettiğini söyledi.

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİLERİ: 'DAĞITILAN YEM BİTKİLERİ KEÇİ SÜTÜNÜN VERİM VE KALİTESİNİ ARTTIRDI'

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nde keçi yetiştiriciliği yapan Faruk Bulduk ve Kadir Tomakin Büyükşehir Belediyesinden alınan karma yem tohumlarının fındık altında ve bahçelerde oldukça verimli olduğunu belirtti. Keçilerin yem bitkilerini tüketmeye başlaması ile sütte artış yaşadıklarını aktaran keçi yetiştiricileri, sütün kalitesinin de her geçen gün arttığını vurgulayarak desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

BESİCİ GÖRGÜLÜ: 'BÜYÜKŞEHİRİN DESTEKLERİ İLE YEM MALİYETLERİMİZ DÜŞÜYOR'

Ünye ilçesinde büyükbaş besiciliği yapan Dursun Görgülü'de Büyükşehirden alınan tohum destekleri ile yem maliyetlerinin azaldığına dikkat çekti. Hayvanların da yem bitkilerini çok sevdiğini ifade eden Görgülü, kendilerini her zaman destekleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.