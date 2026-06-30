Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği 153 Çözüm Merkezi, Çaybaşı ve Çamaş ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği 153 Çözüm Merkezi, ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çaybaşı ve Çamaş ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi.

İlçe merkezlerinde kurulan stantlarda vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini tek tek dinleyen Çözüm Merkezi ekipleri, iletilen konuları ilgili birimlere aktararak çözüm sürecini başlattı.

Vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, süreç tamamlandığında ise yeniden iletişime geçerek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyor.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çözüm Merkezi uygulaması sayesinde sorunları yerinde tespit ederek daha hızlı ve etkili çözümler üretmeyi amaçlıyor. İl genelinde sürdürülen ziyaretlerle vatandaşların beklentileri doğrudan dinlenirken, talepler ilgili birimlerce değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

153 Çözüm Merkezi uygulaması, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Çalışmaların yerinde anlatılması ve taleplerin doğrudan yetkililere iletilebilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, bu uygulamanın kendilerini değerli hissettirdiğini belirterek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.