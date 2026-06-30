Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 11'i başpehlivan olmak üzere toplam 100 güreşçisi, 3-5 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında bu yıl 665'ncisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Antalya'ya getirmek için mücadele edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 11'i başpehlivan olmak üzere toplam 100 güreşçisi Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağlayacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 3-5 Temmuz tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bünyesinde bulundurduğu güreşçi kadrosu ve yetiştirdiği sporcularla ata sporunun en büyük destekçilerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarını tamamladı.

Edirne'ye hareket eden Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri, son antrenmanlarını yapıyor.

100 GÜREŞÇİ ER MEYDANI'NDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanlarından İsmail Balaban, Mustafa Batu, Tolga Turan, Yusuf Can Zeybek, Cengizhan Şimşek, Hasan Güzeller, Onur Susuz, Ali İhsan Batmaz, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya ve Erkan Taş er meydanında altın kemeri Antalya'ya getirmek için mücadele edecek.

Kırkpınar'da Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcularından başaltı boyunda 6, büyük orta boyunda 3, küçük orta büyükte 12, küçük orta küçükte 22, deste büyük boyda 11, deste orta boyda 13, deste küçük boyda 5, ayak boyunda 7, tozkoparan da 2, teşvik-2' de 4, teşvik-1'de 2 ve minik 2 boyunda 2 olmak üzere toplam 100 güreşçi Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağlayacak.

ALTIN KEMER'İ ANTALYA'YA GETİRMEK İSTİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak tüm sporculara başarılar dileyerek, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporu güreşe desteğimiz artarak devam ediyor.

Güreşçilerimiz Kırkpınar'a katılabilmek için sezon boyunca zorlu mücadelelerden geçti. Büyükşehir Belediyemiz 100 güreşçisi ile Sarayiçi Er Meydanı'nda Antalya'mızı temsil edecek. Başpehlivanlarımız altın kemeri yeniden Antalya'ya getirmek istiyor. Seyir zevki yüksek, güzel güreşler izleyeceğiz. Sahada yer alan tüm pehlivanlarımıza sakatlık olmadan, başarılı bir güreş diliyorum' dedi.