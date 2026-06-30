Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Kocaeli vizyonu doğrultusunda sahada görev yapan personelin güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığının işbirliğiyle uygulamaya alınan 'e-yaren' 'Yalnız Çalışan Akıllı Güvenlik Sistemi' projesi kapsamında sahada tek başına görev yapan personel IoT tabanlı akıllı sağlık bileklikleriyle donatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'e-yaren' projesini hayata geçiriyor. IoT Destekli 'Yalnız Çalışan Akıllı Güvenlik Sistemi' projesi olan 'e-yaren'; kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, hareket durumu ve konum bilgisi gibi kritik verileri anlık olarak takip ediyor. Düşme, uzun süre hareketsiz kalma veya ani sağlık değişiklikleri gibi riskli durumlarda otomatik uyarılar oluşturarak ilgili merkez birimlere bildirim gönderiyor. Böylece sahada yalnız çalışan personel için proaktif bir güvenlik mekanizması oluşturuluyor. Tüm biyometrik ve konum verileri, yürürlükteki KVKK mevzuatına uygun şekilde yüksek güvenlikli şifreleme yöntemleriyle korunuyor.

ACİL DURUMLARDA TEK TUŞLA YARDIM ÇAĞRISI

Akıllı bilekliklerde bulunan SOS butonu sayesinde personel, acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı oluşturabiliyor. Oluşturulan çağrı, kullanıcının anlık konum bilgisiyle birlikte ilgili birimlere iletilerek hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Süreçlerin tamamı dijital harita ve merkezi yönetim paneli üzerinden anlık izlenebiliyor. Toplanan telemetri verileri ise belediyenin bütünleşik yönetim vizyonu kapsamında kurulacak Kent Yönetim Merkezi ve şehrin Dijital İkiz altyapısına veri sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu yapı, gelecekte yapay zekâ destekli karar destek mekanizmalarının geliştirilmesine de katkı sunacak.

Yeni sistem, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını teknoloji odaklı bir yaklaşımla güçlendirirken kurumsal kaynak yönetimine de önemli katkılar sağlıyor. Sahada yalnız görev yapan personelin güvenliğinin teknolojik çözümlerle desteklenmesi sayesinde ikinci bir personel görevlendirme ihtiyacı azalıyor. Böylece personel kaynaklarının daha verimli kullanılması ve operasyonel maliyetlerde sürdürülebilir tasarruf sağlanması hedefleniyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN STRATEJİK ADIMI

Yalnız Çalışan Projesi, yalnızca bir takip sistemi olmanın ötesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Proje sayesinde: Sahada görev yapan personelin sağlık ve güvenliği artırılırken risklere karşı erken müdahale imkânı sağlanıyor. Proje ayrıca veri odaklı yönetim kültürünün güçlenmesine katkı sunarken akıllı şehir uygulamalarına da güçlü bir altyapı oluşturuyor. Bu yönleriyle proje, belediyenin farklı hizmet alanlarında da uygulanabilecek, ölçeklenebilir ve yenilikçi bir akıllı şehir çözümü niteliği taşıyor.