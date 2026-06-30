Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası 4 yılda 30 milyonu aşkın ekmek üretti. 2025 yılı toplamında da 5 milyon adet ekmek ve unlu mamul üretilerek Halk Ekmek Büfeleri vasıtasıyla Antalyalıların sofralarına taşındı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ucuz, hijyenik ve sağlıklı ekmek yiyebilmeleri için 30 Haziran 2022 tarihinde üretime başlattığı Döşemealtı'ndaki Halk Ekmek Fabrikası, bugüne dek 30 milyonu aşkın ekmek üretti.

25 farklı çeşitte üretim yapan Halk Ekmek Fabrikası bir yılda 5 milyon adet ekmek ve unlu mamul, 3 milyon 686 bin adet de beyaz ekmek üretimi gerçekleştirdi.

5 MİLYON ADET EKMEK VE UNLU MAMUL ÜRETİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Antalya halkının sofralarında olmaya devam ettiklerini söyleyerek, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 'sosyal belediyecilik' anlayışını sözde bırakmadık; hemşerilerimizin hayatına dokunan, bütçelerine nefes aldıran projelerle sahaya yansıttık. Bu vizyonun en değerli meyvelerinden biri olan Döşemealtı'ndaki Halk Ekmek Fabrikamız, geride bıraktığımız 2025 yılında da Antalyalıların sofralarına sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeği taşımaya gururla devam etti. 2025 yılı boyunca tam 5 milyon adet ekmek ve unlu mamul üreterek vatandaşımızın bütçesine çok ciddi bir katkı sağladık' diye konuştu.

25 FARKLI ÇEŞİT ÜRÜN

Halk Ekmek'te, beyaz ekmeğin yanı sıra 25 farklı çeşit ürünün yer aldığını belirten Ahmet Aydın, 'Tesislerimizde; beyaz ekmekten kepekliye, köy ekmeğinden tam buğday, çavdar ve çok tahıllı alternatiflere; roll, tost, sandviç, hamburger ekmeğinden pideye kadar tam 25 farklı çeşit ürünü halkımızın beğenisine sunduk.

Daha sağlıklı beslenmeyi tercih eden vatandaşlarımızı da unutmadık; kepekli, köy, tam buğday, çavdar, çok tahıllı ve sarı buğday çeşitlerimizde de 520 bin adetlik bir üretim hacmine ulaştık' diye konuştu.