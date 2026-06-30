Sakarya Kaynarca'da yapımı tamamlanan Aziz Duran Parkı ilçenin yeni buluşma noktası olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki açılış programına AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Kaynarca Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynarca'ya kazandırılan parkta açık hava kütüphanesi, amfi etkinlik alanı, sahne, sosyal dinlenme alanları, kaykay pisti, üç potalı basketbol sahası, ayak tenisi ve masa tenisi alanları yer alıyor. Çocuklar için ise trambolin, küre tırmanma parkuru, kuluçka salıncak ve bisiklet parkuru oluşturuldu. Tanıtım programında çocuklarla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, onlarla resim çizerek basketbol oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan Başkan Alemdar, göreve geldiklerinde alanın Kaynarca'ya yakışır durumda olmadığını belirterek, bugün ise ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal donatılara kendi ilçelerinde ulaşabilmesini hedeflediklerini ifade eden Alemdar, 'Altyapısıyla, üstyapısıyla, çocuk parkları, kültür merkezleri, spor salonları ve sosyal alanlarıyla vatandaşlarımızın başka bir yere ihtiyaç duymadan vakit geçirebileceği bir Kaynarca oluşturmak için çalışıyoruz. Aziz Duran Parkı da ilçemizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak.' dedi.

AZİZ DURAN ANILDI

Parka ismi verilen eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran'ı da anan Alemdar, merhum başkanın şehre önemli hizmetler verdiğini belirterek, 'Adına yakışır bir park kazandırmak için gayret ettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de Büyükşehir Belediyesinin Sakarya'nın 16 ilçesinde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, Aziz Duran Parkı'nın Kaynarca'ya değer katacağını söyledi.

Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ise Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliği sayesinde ilçede ulaşım, spor ve sosyal yaşam alanlarında önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti. Yazgan, parkın çocuklar, gençler ve aileler için yeni bir yaşam merkezi olacağını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kaynarca Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da ilçenin farklı mahallelerinde yol ve ulaşım yatırımlarının sürdüğünü, spor tesisleri ve rekreasyon alanlarıyla Kaynarca'nın gelişimine önemli katkılar sağlandığını söyledi.

Program, çocuk şenliği etkinlikleri ve vatandaşlarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.