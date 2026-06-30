Bursa'da Yıldırım Belediyesi, gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 'Emektar Kitaplarınız Nakite Dönüşüyor' kampanyası başlatıldı.

Çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak, gençleri geri dönüşüme teşvik etmek ve vatandaşların aile ekonomilerine destek olmak amacıyla düzenlenen kampanya ile kullanılmış defter, okul kitapları ve test kitapları kilogramı 5 TL'den satın alınıyor. 1-11 Temmuz tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında vatandaşlar; saat 12.00- 20.00 arasında Barış Manço Kültür Merkezi, Mesken Meydanı ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurulacak stantlarda kullanılmış defter ve okul kitaplarını teslim edebilecekler.

HEM DOĞA HEM EKONOMİ KAZANIYOR

İlk kez 2021 yılında hayata geçirdikleri 'Emektar kitaplarınız geri dönüşüyor' kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yıl altıncısını düzenledikleri 'Emektar Kitaplarınız Nakite Dönüşüyor' kampanyasına tüm Yıldırımlıları davet etti. Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, 'Hayata geçirdiğimiz 'Emektar Kitaplarınız Nakite Dönüşüyor' kampanyası ile artık kullanılması mümkün olmayan test kitaplarını ve defterleri geri dönüşüme kazanıyoruz. Kampanya ile hemşehrilerimizde farkındalık oluştururken yeni eğitim öğretim döneminde öğrenim görecek evlatlarımızın aile ekonomilerine de katkı sağlıyoruz. Böylece hem doğa kazanmış oluyor hem Yıldırımlılar' dedi.